Си Цзиньпин ответил Западу после заявлений Макрона о России

Стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам, пишет The New York Times.

Отмечается, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики страны за дружеские отношения с Россией, подчеркнув, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны, передает «Газета.Ru».

Также китайский лидер отмтетил, что Пекин не стоял у истоков конфликта на Украине и не является одной из сторон.

По мнению издания, это «сердитое замечание» адресовано США.