Маск назвал «рецепт катастрофы» для США

Нелегальное попадание в США огромного числа непроверенных мигрантов - это "рецепт катастрофы" для страны. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск.

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"Иммиграция огромного числа непроверенных людей - это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы", - сказал он, выступая на конференции в Институте Майкла Милкена, которая проходит в городе Лос-Анджелес.

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Он охарактеризовал легальную иммиграцию в США как "кафкианский, долгий, странный процесс".

"При этом можно очень просто перемахнуть через южную границу. Это очень просто. Я сам посетил нашу границу, чтобы понять, что там происходит, это пропаганда или это правда. Я поехал туда и понял: о, это правда. Окей, это безумие", - отметил миллиардер.

Маск неоднократно критиковал миграционную политику действующей американской администрации. По его мнению, власти США ничего не делают, чтобы предотвратить преступления нелегальных мигрантов в стране. Маск также утверждал, что Соединенным Штатам наступит конец, если Вашингтон не изменит миграционную политику.