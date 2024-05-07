Украина попыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и украинское консульство обращались в местную администрацию, чтобы сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Они писали письма в мэрию Нью-Йорка против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия.

Источник добавил, что в Нью-Йорке есть украинские активисты, имеющие контакты в указанных организациях. Кроме того, миссия Украины в ООН и генконсульство обратились также к активистам для обвинения шествия в «пророссийской пропаганде».

Это не первая попытка украинского постпредства влиять на решения мэрии Нью-Йорка, отметил источник.

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В субботу, 4 мая, шествие в память о фронтовиках, которое было организовано «Русской молодежью Америки», прошло через Бруклинский мост. Акцию пытались сорвать провокаторы с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами.