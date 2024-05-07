ХАМАС: не все подлежащие обмену заложники остались живы

Палестинское движение ХАМАС проинформировало участников переговоров о прекращении огня, что не все 33 заложника, которые подлежат обмену в рамках первой фазы соглашения, остались в живых. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее информации, радикалы намерены передать тела этих погибших заложников Израилю на первом этапе реализации договоренностей, если они будут достигнуты. При этом издание не сообщает, о скольких телах идет речь.

Как пишет газета, на этой неделе участники переговоров вновь встретятся в Каире для обсуждения соглашения. Израиль также направит делегацию в Египет, несмотря на проведение военной операции в городе Рафах на юге Газы.

Ранее катарское издание Al Araby Al Jadeed опубликовало проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое предусматривает освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве. На первом этапе реализации соглашения движение ХАМАС должно освободить 33 израильских заложника, включая женщин (как гражданских, так и военнослужащих), детей и подростков в возрасте до 19 лет, пожилых людей старше 50 лет, а также больных и раненых гражданских в обмен на освобождение "большого количества" палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах и центрах содержания под стражей.