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NYT: ХАМАС сообщило переговорщикам, что не все подлежащие обмену заложники остались живы

Палестинское движение ХАМАС проинформировало участников переговоров о прекращении огня, что не все 33 заложника, которые подлежат обмену в рамках первой фазы соглашения, остались в живых. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

ХАМАС: не все подлежащие обмену заложники остались живы
© globallookpress.com

По ее информации, радикалы намерены передать тела этих погибших заложников Израилю на первом этапе реализации договоренностей, если они будут достигнуты. При этом издание не сообщает, о скольких телах идет речь.

Как пишет газета, на этой неделе участники переговоров вновь встретятся в Каире для обсуждения соглашения. Израиль также направит делегацию в Египет, несмотря на проведение военной операции в городе Рафах на юге Газы.

Ранее катарское издание Al Araby Al Jadeed опубликовало проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое предусматривает освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в анклаве. На первом этапе реализации соглашения движение ХАМАС должно освободить 33 израильских заложника, включая женщин (как гражданских, так и военнослужащих), детей и подростков в возрасте до 19 лет, пожилых людей старше 50 лет, а также больных и раненых гражданских в обмен на освобождение "большого количества" палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах и центрах содержания под стражей.

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