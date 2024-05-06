Шольц заявил о решении ЕС по использованию доходов от активов РФ

Страны Евросоюза достигли консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных в Европе суверенных российских активов на военные нужды Киева, рассказал на пресс-конференции в Латвии канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В марте глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил с инициативой по отправке значительной доли доходов от российских активов в управляемый ЕС фонд, который финансирует поставки оружия Украине.

Шольц заявил о готовности военных отправиться на помощь союзникам

«Впрочем, у нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов. Это значительная сумма, которая составляет несколько миллиардов евро в год», — отметил Шольц.

В ходе консультаций, заметил канцлер, удалось найти устраивающее всех решение: доходы будут использованы для оборонительных целей Украины. Он добавил, что закупки оружия в рамках достигнутых договоренностей будут производиться не только в ЕС, но и по всей планете.

Напомним, что США и Евросоюз в 2022 году заморозили на банковских счетах суверенные активы России в размере порядка $300 млрд. Большая часть (70%) была заморожена в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии.

В 2022-2024 годах западные лидеры неоднократно высказывались о возможном применении этих средств. Они предлагали конфисковать их направить Украине.

Вместе с тем, по словам экспертов, подобная процедура чрезвычайно сложна и может привести к тяжелым последствиям для финансовой системы ЕС. В связи с этим, в Европе пришли к решению об использовании только доходов от активов.

В Москве неоднократно заявляли о том, что любое, не оговоренное в соглашениях, использование части активов, или доходов от них, приведет к жестким ответным мерам со стороны России, в частности, к конфискации средств западных инвесторов.