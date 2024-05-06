Белый дом прокомментировал сообщения о задержании военного из США в РФ

Белый дом знает о задержании в России американского военного. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби, передает ТАСС.

Ранее NBC сообщил, что в России задержали военного из США по подозрению в воровстве. В РФ он прибыл из Южной Кореи.

Стало известно о возможном задержании в России американского военного

Комментируя это, Кирби, заявил, что Белый дом знает о данных сообщениях, указав, что не может сейчас «особо говорить об этом». После этого он переадресовал вопрос о задержании американского военного в Минобороны.