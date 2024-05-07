Блинкен заявил о выборе Вашингтоном «позиции силы»

Соединённые Штаты нуждаются в «позиции силы» для продвижения своих норм и стандартов в информационной среде.

Об этом на конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Естественно, работать с позиции силы лучше для установления стандартов и продвижения норм по всему миру», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что мир лишится лидера, если США уйдут с мировой арены.