Эрдоган поговорил о перемирие в Газе с лидером ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Хания о перемирие в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети главы республики.

Ключевой темой разговора стали усилия по прекращению конфликтов и насилия в Газе.

«Мы оценили одобрение ХАМАСом предложения о прекращении огня, полученного от посредников. Считаем решение, принятое ХАМАСом с учетом предложений Анкары, положительным, Израиль также должен предпринять шаги для постоянного прекращения огня», — написал Эрдоган.

Он призвал «все стороны, особенно западные страны, оказать необходимое давление на Израиль с целью прекращения огня».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.