Госдеп высказался об отправке войск США на Украину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отчетливо дал понять, что подразделения американских солдат не будут отправлены на Украину, заявил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис допустил участие ВС США в конфликте на Украине.

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«Я не буду комментировать заявление члена Конгресса. Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину», — подчеркнул Миллер.

Напомним, что американские официальные лица неоднократно заявляли о невмешательстве в конфликт на Украине. Так, 19 марта заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател сообщил о том, что Соединенные Штаты по-прежнему не собираются размещать свои войска на Украине.

Кроме того, Вашингтон не допускает закрытие воздушного пространства над Украиной и другие подобные действия, которые будут способствовать прямому вовлечению США в конфликт на Украине, разрастанию его географии.