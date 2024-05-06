США не могут поддержать израильскую операцию в Рафахе

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не могут оказать поддержку израильской операции в Рафахе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Миллера, США не могут поддержать операцию «в том виде, в котором она предполагается», так как Белый дом не видит в планах Израиля надежного «гуманитарного плана». Он также добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже провел разговор на эту тему с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Мы считаем, что военная операция в Рафахе прямо сейчас резко усилит страдания палестинского народа, приведет к увеличению числа жертв среди гражданского населения, резко нарушит доставку гуманитарной помощи», — заявил Миллер.

Ранее Израиль заявил об ответных ударах по району Рафаха.