В ООН отреагировали на ядерные учения России

Странам следует избегать любых шагов, действий, которые могут привести к просчетам и эскалации с катастрофическими последствиями, заявил на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник отметил, что в организации видели сообщения в прессе о подготовке российскими военными к учениям по применению нестратегического ядерного оружия.

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Дюжаррик заметил, что в последние годы главы государств и правительств постоянно обсуждают тему применения ядерного оружия.

«Нынешние ядерные риски тревожно высоки. Следует избегать всех действий, которые могут привести к просчету, эскалации с катастрофическими последствиями», — подчеркнул представитель ООН.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Генштаб ВС РФ по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время маневров с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ. На учениях планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.