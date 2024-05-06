Глава КНР поддержал идею об олимпийском перемирии на время ОИ-2024

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает идею об олимпийском перемирии на время летних Олимпийских игр в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Си Цзиньпин назвал современный мир «очень неспокойным».

«Как постоянный член Совбеза ООН и ответственная держава Китай намерен вместе с Францией по случаю Олимпийских игр в Париже выступить с инициативой о приостановке огня и боевых действий на время ОИ», — сказал он на пресс-конференции по итогам французско-китайского саммита в Париже.

Напомним, что летние Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян до них, но только 55 человек. Кроме того им придется выступать на ОИ-2024 в нейтральном статусе.