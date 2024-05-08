Трамп: Байден не может иметь дело ни с Путиным, ни с Си Цзиньпином

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден из-за своей некомпетентности не сможет взаимодействовать с лидерами России, КНР и Северной Кореи. Об этом сообщает американский телеканал WGAL.

По словам Трампа, Байден настолько некомпетентен, что понимает, что делает. Поэтому он не может иметь дело с российским президентом Владимиром Путиным, главой Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп подчеркнул, что Байден не справится с ними, так как даже не знает, кто это. Бывший президент отметил, что нынешний глава государства представляет собой угрозу демократии в США. Трамп выразил убежденность в том, что итоги выборов президента в 2020 году были сфальсифицированы. Он заявил, что стране необходимы честные и свободные выборы, а также право, в случае нарушений, оспорить их результаты. До этого Трамп на закрытом мероприятии сравнил администрацию Байдена с гестапо.