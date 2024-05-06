Польша начала проверку в отношении сбежавшего в Минск судьи

Генпрокуратура Польши начала проверку в отношении сбежавшего накануне в Белоруссию судьи на предмет шпионажа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт (Tomasz Szmydt) рассказал минским журналистам, что в знак протеста против политики Польши в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.

Польский судья уволился с работы и попросил политическое убежище в Белоруссии

«Если я хочу жить, для меня возвращение в Польшу невозможно», — подчеркнул Шмидт.

В пресс-службе отметили, что на фоне инцидента Мазовецкий отдел генеральной прокуратуры проводит проверочные мероприятия.

Проверка, уточнили в прокуратуре, проводится по п. 2 ст. 130 Уголовного кодекса Польши (деятельность в интересах иностранной разведки). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного.

«Я в шоке, не могу это комментировать. У нас раньше был предатель [дезертир Эмиль Чечка], кажется, это чем-то похожий случай», — заметил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Журналисты пояснили, что Шмидт занимал видные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей республики.