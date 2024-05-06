Милей: спор о принадлежности Фолклендских островов может занять десятилетия

Спор Буэнос-Айреса и Лондона по поводу принадлежности Фолклендских островов может продлиться десятилетия. Об этом заявил президент Аргентины Хавьер Милей, передает ТАСС.

Он отметил, что в отношении данного вопроса не существует мгновенного решения. При этом Милей указал, что Аргентина «не стремится к конфликту» и пообещал решить этот спор дипломатическим путем.

Также он прокомментировал визит на острова главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, подчеркнув, что не считает его провокацией, поскольку «на текущий момент эта территория находится в руках Великобритании и он имеет на это право».

Фолклендские острова расположены в юго-западной части Атлантического океана и уже 200 лет являются предметом спора между Буэнос-Айресом и Лондоном. В 1982 году между Аргентиной и Великобританией из-за этого разгорелся вооруженный конфликт, победу в нем одержал вторая. В 2013 году большинство жителей островов высказались за то, чтобы территория осталась во владении королевства, но Буэнос-Айрес результаты плебисцита не признал.