МИД Чехии вызвал посла России

Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России в Праге Александра Змеевского в связи с обвинениями в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках. Об этом сообщил глава чешского дипведомства Ян Липавский в соцсети Х. Lenta.ru

«Мы призвали РФ прекратить эти действия, противоречащие нормам ООН и ее собственным обязательствам», - привело агентство ČTK слова Липавского. ТАСС

Ранее власти Чехии призвали ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Страна предложила разрешить послам из России перемещаться только по тем государствам, где они аккредитованы. Ura.Ru