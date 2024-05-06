Италия выступила против вмешательства НАТО в конфликт на Украине

Рим не направляет на Украину вооружения для ударов по территории России, сообщил на пресс-конференции глава МИД Италии Антони Таяни. Об этом пишет «Прайм».

Ранее министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс рассказал журналистам, что Великобритания, Франция и Италия поставляют ВСУ ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Чиновник пояснил, что эти снаряды будут использоваться, в частности, в Крыму.

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«Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Защищать право Украины на самоопределение и уважение международного права — другое дело», — отметил Таяни.

Дипломат заметил, что Рим никогда не раскрывает публично содержание пакетов военной помощи, перечень вооружений получает только парламент.

Целью поставок Италией вооружения на Украину является остановка атак российских войск, подчеркнул Таяни.