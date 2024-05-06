Судья попросил Трампа замолчать

Нью-йоркский судья Хуан Мерчан попросил бывшего американского лидера Дональда Трампа замолчать и перестать публично комментировать свой судебный процесс из-за возможного президентства в будущем. Об этом передает телеканал CNN.

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«Господин Трамп, важно, чтобы вы поняли, что последнее, что я хочу сделать, — это посадить вас в тюрьму. Вы бывший президент Соединенных Штатов и, возможно, также и следующий президент», — приводит телеканал слова судьи.

Кроме того, Мерчан напомнил Трампу, что его уже десять раз признали виновным в неуважении к суду. В связи с этим он указал политику, что «заключение под стражу — действительно последнее средство».

30 апреля Трампа оштрафовали на 9000 долларов за комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Политик не имел права комментировать проходящий в настоящее время процесс о фальсификации деловой документации, однако допустил оскорбительные публикации в адрес женщины.