Си Цзиньпин: Китай не является стороной украинского кризиса

Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной, подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин. Он добавил, что в последние годы Пекин энергично работал над содействием мирным переговорам, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, глава КНР сделал заявление о политике страны по Украине в ходе трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен заявила о надежде повлиять на Россию с помощью Китая

Китайский лидер отметил, что объективная и справедливая позиция КНР, конструктивная роль страны получили широкое признание международного сообщества.

Си Цзиньпин констатировал, что Китай готов поддерживать контакты с соответствующими сторонами.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань прибыл в Париж. В рамках европейского турне он планирует посетить также Сербию и Венгрию.

Ранее представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй предпринял турне по Европе. Он посетил Россию, ФРГ, Францию, Польшу, Бельгию, Украину. В ходе встреч с официальными лицами он обсуждал пути политического решения украинского кризиса.