Послу Британии выражен протест в связи с заявлением Кэмерона об Украине

Посол Великобритании был вызван в МИД РФ из-за высказываний министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с использованием британского оружия. Москва24

Посол предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами, отметили в МИД. Вечерняя Москва

В дипведомстве подчеркнули, что Россия оценивает заявления главы МИД Британии как свидетельство эскалации и подтверждение роста вовлеченности в военные действия на стороне Киева. ТАСС