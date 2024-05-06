Эксперт объяснила акцию протеста против британской королевской семьи в Лондоне

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в разговоре с Рамблером прокомментировала прошедший в Лондоне протест против британской королевской семьи, который был организован местной антимонархической группой «Республика».

В воскресенье, 5 мая, на Трафальгарской площади в центре Лондона прошел протест против британской королевской семьи, передавало издание The Guardian. Митинг организовали участники британского движения «Республика», которые выступают против монархии. По данным издания, в акции приняли участие порядка ста человек, они держали в руках плакаты с надписями «Отменить монархию» и «Изменить страну навсегда». Аналогичные мероприятия состоялись в Эдинбурге и Кардиффе.

Ананьева отметила, что власть британского монарха уже во многом ограничена, подчеркнув, что у движения «Республика» в Великобритании немного сторонников – так, на страницы группы в различных соцсетях подписано всего порядка 30 тыс. человек.

Эта группа отнюдь не представляет взгляды британцев. Мало того, что институт монархии в принципе очень популярен в Великобритании – вне зависимости от того, какой популярностью пользуются отдельные члены королевской семьи, так еще и законодательство страны во многом «завязано» на институт монархии. Можно привести такой пример: после того, как [бывший премьер-министр Великобритании] Тони Блэр дискредитировал себя, ложью втянув страну в войну в Ираке, его преемник Гордон Браун хотел передать привилегию объявлять войну и заключать мир от монарха парламенту. И была создана комиссия, которая стала разбираться в законодательстве. Выяснилось, что с правовой точки зрения это настолько сложно сделать и существует так много различных нюансов, что от соответствующей идеи отказались. Кроме того, британский монарх – он конституционный, то есть его права ограничены, соответственно, он действует по представлению, по рекомендации премьер-министра – в добровольно-принудительном порядке. А верховная власть – у британского парламента и премьер-министра страны как у лидера победившей на выборах партии. Елена Ананьева Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН

По словам специалиста, в настоящее время большинство британцев не видят в институте монархии ничего плохого и не готовы присоединиться к подобным протестам.

«Более того, им даже нравится следить за всеми перипетиями из жизни членов королевской семьи, они так развлекаются… А группа «Республика» настолько невелика, что это ничто и никто на политической арене Великобритании», — заключила она.

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