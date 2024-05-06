СМИ: тысячи грузовиков скопились на границах ЕС и РФ

Тысячи грузовиков ожидают прохождения необходимых процедур оформления на границах Евросоюза и России, ожидание большегрузов в очередях достигает трех недель. Об этом сообщило финское бизнес-издание Kauppalehti.

Рекордную очередь зафиксировали на пограничном переходе "Терехово - Бурачки" между Латвией и Россией. На 1 мая с латвийской стороны в очереди стояло около 2 000 грузовиков, а в течение дня границу могут пересечь около 100 автомобилей. При таких показателях время ожидания увеличивается до трех недель, отмечает издание.

Пограничные станции между Литвой и Белоруссией и между Литвой и Россией (Калининград) также сильно перегружены, пишет газета. На всех пограничных переходах Белоруссии стоит очередь из около тысячи грузовиков в направлении Латвии, Литвы и Польши.

Указывается, что основная причина заторов - уменьшение количества пунктов пересечения границы: полностью закрыты все КПП в Финляндии, два КПП в Латвии на границе с РФ, два КПП в Литве на границе с Белоруссией, Россия закрыла на ремонт автомобильную часть КПП в Ивангороде.