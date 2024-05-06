Фон дер Ляйен заявила о надежде повлиять на Россию с помощью Китая

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что Китай сможет повлиять на Россию в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

После трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратила внимание на то, что Париж и Брюссель рассчитывают, что Пекин «не будет предоставлять летальное оружие России», а также предпримет дополнительные усилия, чтобы «остановить поставки продукции двойного назначения».

«Мы рассчитываем на Китай, что он использует свое влияние на Россию, чтобы прекратить войну на Украине», - пояснила она.

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Также глава ЕК отметила, что лидер Китая сыграл важную роль в пресечении якобы ядерной эскалации со стороны России, и выразила надежду, что Си Цзиньпин «продолжит это делать» и дальше.

Председатель КНР прибыл в Париж с государственным визитом 5 мая, впервые за пять лет. В рамках своего европейского турне, которое продлится до 10 мая, Си Цзиньпин посетит также Сербию и Венгрию.

При этом ранее заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил о том, что Вашингтон намерен возложить ответственность на Китай в случае достижения Россией успехов в ходе специальной военной операции. А министр финансов США Джанет Йеллен в ходе своей поездки в Китай пообещала неприятности Пекину, если он не будет соблюдать американские антироссийские санкции.