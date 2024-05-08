По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные карты Министерства цифровой трансформации страны.

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Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Позднее сообщалось, что в Харькове произошел взрыв. Подробностей произошедшего не приводилось. Также взрывы также прогремели в Полтавской области.

Днем 7 мая стало известно о серии взрывов в Одесской области. Они прозвучали в Черноморске около 14:15. В регионе объявлялась воздушная тревога.