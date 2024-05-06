NRC: украинским беженцам отказывают в размещении в нидерландских приютах

Мигрантам с Украины «больше не рады» в главном приюте для беженцев в нидерландском городе Утрехт. Как сообщает NRC, уже несколько месяцев из-за нехватки мест там не принимают одиноких мужчин и бездетные пары.

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Как отмечает газета, сейчас в учреждении размещают женщин, семьи с детьми и «представителей уязвимых слоев населения». Кто именно к ним относится, определяют на месте. Неизвестно, когда и откроется ли пункт размещения для всех украинских беженцев.

Работники приюта отмечают, что ужесточение может повлиять на количество регистраций украинских беженцев. На начало апреля в Нидерландах оно уже сократилось более чем вдвое, до 180 в неделю. Сейчас в голландских муниципалитетах зарегистрировано почти 110 тысяч приехавших после начала спецоперации украинцев.

Напомним, что ранее в Нидерландах ужесточили правила пребывания беженцев. В частности, страну попросили покинуть людей, которые были на территории Украины на момент начала спецоперации и имеют паспорта других стран. По закону они тоже имели право получить убежище и социальные выплаты.