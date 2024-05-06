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В Белоруссии отреагировали на просьбу польского судьи об убежище

Власти Белоруссии пообещали внимательно рассмотреть обращение польского судьи Томаша Шмидта о предоставлении убежища в Белоруссии согласно законодательству. Об этом заявил секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Lenta.ru

«На данный момент могу однозначно сказать, что это обращение будет внимательно рассмотрено с нашей стороны в соответствии с белорусским законодательством», - пояснил Глаз. Российская газета

Ранее судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил политического убежище в Белоруссии. По его словам, он подвергся преследованиям в Польше из-за несогласия с политикой властей. RT на русском

В Белоруссии отреагировали на просьбу польского судьи об убежище
© РИА Новости
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