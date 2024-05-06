Венгрия отказалась «отправлять на смерть» граждан Украины

Венгрия не будет выдавать военнообязанных граждан Украины и не даст «отправить их на смерть». Об этом заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен, пишет РИА Новости.

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По его словам, Будапешт не намерен выдавать Киеву тех украинцев, которые находятся в Венгрии, и не будет выяснять «подлежит ли человек призыву или нет».

«Основываясь на элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть», - цитирует слова Шемьена портал ATV.

16 апреля Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Он вступит в силу с 18 мая. На этом фоне МИД Украины приостановил все консульские действия в отношении украинцев призывного возраста. Исключением является оформление удостоверения личности для возвращения на родину.

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В свою очередь глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о том, что Варшава готова вернуть на Украину мужчин призывного возраста, находящихся на польской территории. При этом Косиняк-Камыш не стал уточнять, каким механизмом власти собираются пользоваться для возвращения на родину военнообязанных украинцев.