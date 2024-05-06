Антимонархисты в Лондоне потребовали от Карла III отречься от престола

Участники акции протеста в Лондоне потребовали от короля Карла III немедленно отречься от престола, выступив за упразднение монархии в стране. Об этом сообщило первое российское видеоагентство Ruptly.

Акция была организована антимонархической группой «Республика» и приурочена к годовщине коронации Карла III.

«Каждый год накануне коронации мы будем проводить дни республики», — заявил лидер организации Грэм Смит.

На кадрах, приведенных агентством, видно, что участники акции держат в руках плакаты с изображением Карла III и надписью: «Не мой король».

Демонстранты обратили внимание на то, что члены парламента вынуждены приносить личную клятву монарху, заявляя, что делают это под давлением.

«Королевская семья, начиная со времен Якова I, была абсолютно инструментальной в продвижении, финансировании, спонсировании и инвестировании в работорговлю», — также заявил один из протестующих.

Коронация Карла III прошла 6 мая 2023 года и стала одним из самых масштабных церемониальных мероприятий, проводимых в Британии за 70 лет. Последний раз с такой пышностью короновали королеву Елизавету II в 1953 году.

Вестминстерское аббатство было закрыто для публики за несколько недель до торжества, Интерьеры готовила огромная группа рабочих, был привлечен дополнительный персонал и помощники, чтобы обеспечить бесперебойное проведение мероприятия. Король Карл III стал 40-м монархом, который короновался в аббатстве.