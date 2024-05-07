NYT: Си Цзиньпина рассердила критика Запада из-за связей Китая с Россией

Попытка президента Франции Эмманюэля Макрона убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать давление на Россию в вопросе Украины не привела к каким-либо результатам, китайский лидер "рассержено" отреагировал на критику Запада из-за сотрудничества с Москвой. Об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что Си Цзиньпин решительно выступил против критики его страны за тесные отношения с Россией. По его мнению, украинский кризис не должен использоваться, чтобы переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну, говорится в публикации.

Также китайский лидер добавил, что Пекин не стоял у истоков украинского кризиса и не является одной из его сторон.

"Язвительное замечание, похоже, было адресовано главным образом США, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать Москве (в конфликте на Украине - прим. ред.)", - говорится в публикации.

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Газета отмечает, что Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытались оказать давление на Си Цзиньпина, чтобы тот повлиял на прекращения специальной военной операции на Украине. Однако, как признает NYT, нет никаких признаков того, что лидер КНР решит это сделать.

Напомним, в понедельник Си Цзиньпин прибыл в Париж с официальным визитом по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.