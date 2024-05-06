Посол Франции посетит инаугурацию президента России Владимира Путина, которая состоится во вторник, 7 мая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственный дипломатический источник. Вечерняя Москва

«Францию на инаугурации Путина будет представлять посол», — сказано в сообщении. Таким образом страна стала первой, кто заявил о намерении посетить инаугурацию Путина. Ura.Ru

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступает против участия представителей Европейского союза на церемонии инаугурации Путина, однако единой позиции на данный момент не сформировано. Газета.Ru