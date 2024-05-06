ЕК передала странам ЕС проект 14-го пакета санкций против РФ

Еврокомиссия подготовила проект 14-го пакета антироссийских санкций и передала его на рассмотрение странам объединения, в основном меры коснутся импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Об этом сообщила радиостанция Polskie Radio со ссылкой на источники.

По ее данным, ЕС не планирует вводить полный запрет на импорт российского СПГ. Тем не менее Брюссель рассматривает возможность наложить санкции на проекты "Арктик СПГ-2" и "Мурманский СПГ". ЕК планирует также ввести рестрикции против судов, которые перевозят российскую нефть. Кроме того, Евросоюз может запретить деятельность на территории сообщества тех транспортных компаний, которые более чем на четверть принадлежат гражданам РФ. Планируется запрет на финансирование из РФ политических партий, неправительственных организаций и исследовательских институтов.

Отмечается, что Брюссель решил не вносить в проект санкционных мер рестрикции против ввоза российского алюминия. Тем не менее ЕК предлагает ввести эмбарго на гелий из РФ. Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести запрет на продажу украинских произведений искусства в странах сообщества, если имеются подозрения о их незаконном присвоении. Что касается возможных ограничений на экспорт товаров из ЕС в РФ, меры могут распространиться на марганцевые руды, горное оборудование, а также мониторы и другую электронику.

Подготовка 14-го пакета

В конце апреля агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия рассматривает возможность ввести санкции против судов из КНДР, которые якобы поставляли товары военного назначения в Россию. Согласно документу ЕС, попавшему в распоряжение агентства, в санкционный список могут попасть 40 компаний из Киргизии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и других стран, которые якобы поставляли РФ электронику, полупроводники и чипы из ЕС, использующиеся в военных целях, а также компании из России, закупавшие эти товары.

22 апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании глав МИД и Минобороны стран ЕС в Люксембурге, сообщил, что подготовка 14-го пакета санкций Евросоюза против России начнется 24 апреля в Брюсселе на уровне постоянных представителей.

Как отмечали европейские дипломаты, новый набор ограничительных мер будет направлен против обхода предыдущих санкций, введенных в отношении России. В свою очередь глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что страны Евросоюза планируют включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в марте заявила, что Рига попросит страны Евросоюза запретить в рамках 14-го пакета санкций поставки в Россию используемого в оборонной промышленности сырья, включая марганцевую руду и оксид алюминия.

Ранее первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюзу трудно даются переговоры по 14-му пакету санкций против России, вероятнее всего, он будет содержать не новые ограничения, а лишь попытки противодействия российским мерам по преодолению санкционной блокады. ЕК начала разработку 14-го пакета санкций против России сразу после принятия 13-го пакета, который был утвержден 23 февраля. Меры коснулись 106 физических и 88 юридических лиц из РФ и ряда других стран, включая Индию, Казахстан, Китай, Сербию, Таиланд, Турцию, Шри-Ланку.