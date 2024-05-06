Поступок судьи шокировал главу польского МИД

Глава МИД Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на просьбу судьи воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта предоставить ему политическое убежище в Белоруссии из-за несогласия с политикой польских властей. ТАСС

«У нас уже был ранее предатель (солдат Эмиль Чечко), мне кажется, что это похожий случай», — заявил глава МИД. RT на русском

Ранее в понедельник Шмидт на пресс-конференции в Минске попросил предоставить ему политическое убежище в Белоруссии из-за несогласия с политикой польских властей. Газета.Ru