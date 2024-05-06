ЕС допустил новый удар по Крымскому мосту

Евросоюз рассматривает возможность удара по Крымскому мосту со стороны Украины в контексте права страны на самозащиту. Об этом сообщил представитель дипслужбы ЕС Петер Стано.

«Для нас ясно, что Украина воюет за свое выживание и Украина и имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту», — передает ТАСС слова Стано с брифинга в Брюсселе.

Таким образом он ответил на вопрос об отношении Евросоюза к киевским планам по нанесению удара в сторону Крымского моста.

Зеленский сообщил о планах разрушить Крымский мост

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев при западной поддержке готовит удар по Крымскому мосту. Она предупредила, что Россия в таком случае может нанести ответный удар, любые агрессивные действия в сторону Крыма обернутся провалом.