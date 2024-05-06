В Великобритании обратили внимание на предстоящие учения России

Россия готовится к учениям по применению нестратегического ядерного оружия на фоне угроз Запада послать войска на Украину. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. В Минобороны отметили, что маневры, в которых примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиация, а также силы Военно-морского флота, станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.

«Российские заявления последовали за неделями более явных угроз со стороны Запада о вмешательстве в конфликт на Украине», - отмечает британское издание.

Журналисты обратили внимание, что ранее по поводу украинского кризиса высказались президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке военных на Украину. Он уточнил, что французы могут отправиться на помощь ВСУ, если российские военные прорвут линию обороны, а Киев запросит помощь. В свою очередь глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон оставляет за Украиной возможность выбирать цели для применения британского оружия, в том числе признает право Киева на ответные удары по России.