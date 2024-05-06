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В Великобритании обратили внимание на предстоящие учения России

Россия готовится к учениям по применению нестратегического ядерного оружия на фоне угроз Запада послать войска на Украину. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

В Великобритании обратили внимание на предстоящие учения России
© globallookpress.com

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин поручил Генштабу подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. В Минобороны отметили, что маневры, в которых примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиация, а также силы Военно-морского флота, станут ответом на «провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.

«Российские заявления последовали за неделями более явных угроз со стороны Запада о вмешательстве в конфликт на Украине», - отмечает британское издание.

Журналисты обратили внимание, что ранее по поводу украинского кризиса высказались президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке военных на Украину. Он уточнил, что французы могут отправиться на помощь ВСУ, если российские военные прорвут линию обороны, а Киев запросит помощь. В свою очередь глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон оставляет за Украиной возможность выбирать цели для применения британского оружия, в том числе признает право Киева на ответные удары по России.

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