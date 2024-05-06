Жилищный кризис раскалывает европейское общество

Жилищный кризис - социальная проблема 21-го века. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на экспертов.

Как отмечается, стремительное увеличение арендной платы и высокие цены на недвижимость, вероятно, станут ключевым полем битвы в европейской политике. Как уточняется, ультраправые и популистские партии теперь используют растущий общественный гнев по поводу жилищного кризиса на континенте.

В публикации говорится, что в преддверии выборов в Европейский парламент проблема жилищного строительства может стать таким же мощным фактором поддержки ультраправых, как и вопрос иммиграции. Издание отмечает, что, согласно прогнозам, ультраправые партии займут первое место в девяти государствах- членах ЕС и второе или третье еще в девяти.

Авторы напоминают о том, что дефицит доступного жилья уже повлек за собой начало протестов в Лиссабоне, Амстердаме, Праге, Милане и Лондоне.

По словам специалиста по политике ЕС Тарика Абу-Шади, жилье в настоящее время является частью более широкого спектра экономических и социальных угроз и неуверенности, вызывающих беспокойство.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уровень инфляции в экономике Евросоюза стабильно снижается. Отмечалось, что в феврале он опустился до 2,6%. Это несколько больше, чем ожидалось. Эксперты предположили, что вскоре ситуация улучшится еще сильнее.