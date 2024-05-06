Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее Европы зависит от способности развивать сбалансированные отношения с Китаем. Газета.Ru

Такую точку зрения выразил французский президент Эммануэль Макрон перед началом трехсторонних переговоров в Елисейском дворце с китайским лидером Си Цзиньпином и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. RT на русском

«Международная ситуация, безусловно, обязывает нас как никогда прежде развивать европейско-китайский диалог», - сказал Макрон. Он призвал «встретить и преодолеть структурные трудности», в частности в экономике, где «логика разделения может оказаться пагубной». «Мы хотели бы поделиться с вами сегодня утром в обстановке дружбы и доверия как моментами, по которым мы сходимся во мнении, так и нашими опасениями, чтобы попытаться преодолеть их, потому что будущее нашего континента, несомненно, будет зависеть и от нашей способности продолжать развивать сбалансированные отношения с Китаем, чего мы и хотим», - заключил он. ТАСС