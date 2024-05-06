Бельгию вынудили вернуть на родину череп африканского вождя

Бельгия разрабатывает законопроект по возврату человеческих останков в бывшие колонии после того, как правнук вождя одного из конголезских племен призвал вернуть на родину череп прадеда. Об этом сообщает газета The New York Times.

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Вождь Лусинга Ива Нгомбе оказывал активное сопротивление европейским колонизаторам в конце XIX века. Командующий бельгийским экспедиционным корпусом в Конго Эмиль Стормс пригрозил, что череп мятежника «в конце концов окажется в Брюсселе с маленькой этикеткой». Бельгийцы подавили восстание, устроили публичную экзекуцию африканского вождя, а его череп вместе с останками 500 других аборигенов оказались в запасниках брюссельского Института естественных наук.

Нынешний законопроект предполагает каталогизацию, опознание и возвращение на родину фрагментов вывезенных из Африки человеческих тел, которые оказались во многих частных коллекциях и музеях Бельгии при короле Леопольде II, указывает The New York Times.

В 2022 году федеральный прокурор Бельгии Фредерик Ван Леу передал золотой зуб первого премьер-министра Конго Патриса Лумумбы его родственникам.