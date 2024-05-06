Польский судья попросил политическое убежище в Белоруссии

Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил, что отказывается от должности в знак протеста против политики Польши в отношении России и Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, на пресс-конференции в Минске он заявил, что собирается просить политическое убежище у белорусских властей.

Во время мероприятия Шмидт зачитал и подписал заявление об отказе от своей должности. Вместе с тем уже бывший польский судья отметил, что пока не оформил официально просьбу о наделении его статусом политического беженца.

Шмидт объяснил, что решил переехать в Белоруссию, поскольку здесь он может безопасно и свободно высказывать свою позицию. Он подчеркнул, что выступает за мир и добрососедские отношения Варшавы с Минском и Москвой.

За свою карьеру юрист занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. В частности, перед увольнением он возглавлял юридический отдел в Национальном совете судей.