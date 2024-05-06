Бельгия инициировал обсуждение санкций против Израиля

Бельгия инициировала обсуждение в Европейском союзе (ЕС) торговых санкций против Израиля. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо, сообщает Le Soir.

© Lenta.ru

«Правительство Бельгии несколько недель назад решило ввести торговые санкции против Израиля. Если Бельгия сама введет эти санкции, то просто изменятся торговые пути, поэтому мы уже обсуждаем с другими европейскими странами, как можно решить эту проблему, не заявляя об этом громко», — сказал политик.

Он также отметил, что европейское объединение заключило соглашение об ассоциации с Израилем, в котором содержатся условия, связанные с правами человека.

Ранее Член Европарламента (ЕП) от Бельгии Ассита Канко призвала ввести новые санкции против Тегерана в связи с атакой Ирана на Израиль в ночь с 13 на 14 апреля. Новый вид санкций, подразумевающий запрет на поставку в страну компонентов для создания баллистических ракет, парламентарий предложила в своем обращении к главе евродипломатии Жозепу Боррелю.