Обзор иноСМИ: «ужасающее» оружие России и цель европейского вояжа Си Цзиньпина

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Си отправился вбивать клин между США и Европой»

Во время майского визита в Париж глава Китая Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ожидается, что лидеры ЕС поднимут некоторые из самых острых вопросов в отношениях с Китаем, включая торговый дефицит почти в 300 миллиардов евро и поставки товаров двойного назначения в Россию, пишет South China Morning Post.

Макрон, известный своим проевропейским подходом, - один из главных сторонников более жестких экономических мер ЕС против Китая. Он также считается сторонником расследования ЕС в отношении китайских электромобилей, что побудило Пекин начать расследование против французского бренди. При этом многие эксперты рассматривают нынешнюю поездку Си как попытку Китая вернуть доверие Европы и одновременно вбить клин между США и их европейскими союзниками.

Die Welt рассказало о новом «ужасающем» оружии России

Российские силы продвигаются все дальше и, пока Украине приходится импровизировать в области вооружений, Россия разрабатывает новое оружие с уникальным механизмом, пишет немецкое издание Die Welt. Речь идет о тяжелой огнеметной системе ТОС-3 «Дракон».

ТОС-3 «Дракон» - бронированная реактивная система залпового огня на гусеничном ходу. Она использует ракеты с термобарическими боеголовками большой разрушительной силы. Военные эксперты предупреждают, что перед артиллерийской мощью новой системы не устоят даже бункеры. Ракеты ТОС-3 будут бить по цели с интервалом в одну секунду, отмечает Die Welt.

Финский генерал призвал готовиться к «длинному кризису» из-за России

Замглавы штаба по вооружению и логистике финских ВС Микко Хейсканен заявил в интервью Financial Times, что Финляндия должна быть готова к долгосрочному кризису из-за обострения отношений с Россией. Он рассказал, что Финляндия нарастила выпуск боеприпасов в десять раз по сравнению с производством пятилетней давности.

В то же время Хейсканен подчеркнул, что Финляндия не находится на стадии перехода на военную экономику: ее заводы не переведены на круглосуточную работу. По его словам, страна сейчас лишь на «третьей ступени из девяти на лестнице эскалации».

Дуда «нашептывает» Трампу против России

Польское правительство считает, что у Варшавы есть секретное оружие, способное настроить Дональда Трампа, возможно, будущего президента США, против российского лидера Владимира Путина, пишет Politico. В качестве такого оружия выступают польские популисты, потерявшие контроль над польским правительством, но сохранившие связи с республиканцами в США.

Когда в конце апреля Конгресс США разблокировал пакет помощи Украине на 61 миллиард долларов, законодатели из ныне оппозиционной польской партии «Право и справедливость» (ПиС) поспешили заявить, что произошло это благодаря влиянию президента Анджея Дуды. За несколько дней до решения Конгресса Дуда встретился с Трампом, по указанию которого республиканцы блокировали помощь Киеву. К разочарованию ПиС, история о триумфе Дуды быстро превратилось в расхожую шутку, увековеченную в бесчисленных мемах. Однако в этой шутке может быть доля правды: как отмечает Politico, для Трампа нет ничего приятнее, чем когда «поглаживают его эго», а ПиС и Дуда имеют большой опыт в «запудривании мозгов».

«К чему ведут предупреждения о войне с Россией»

Словацкая газета Pravda рассказала, что в Европе все чаще раздаются предупреждения о войне с Россией. Несколько дней назад глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что такой конфликт может произойти на польской границе, а немецкий генерал Карстен Брейер допустил, что Россия будет готова к столкновению со страной НАТО уже через пять-восемь лет.

По версии Pravda, предупреждения эти нужны, чтобы НАТО и ЕС осознали, что инвестиции в оборону «чрезвычайно важны». Кроме того, нужно, чтобы с этой мыслью свыклось и население стран альянса, - поэтому все эти заявления делаются публично и звучат так радикально. Угрозой столкновения с Россией также стремятся оправдать военную, финансовую, политическую и гуманитарную поддержку Украины. Кремль же официально заявляет, что не заинтересован в конфликте с альянсом. Pravda отмечает, что в итоге Москва может сделать вывод, что Запад ее боится, «и эффект от сдерживания ослабнет».