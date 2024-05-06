Кулеба: новая гонка вооружений в Европе уже началась

Евросоюз должен перейти к экономике военного времени, чтобы победить в новой гонке вооружений, которая уже началась. С таким мнением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая в видеоформате перед участниками форума оборонной промышленности ЕС и Украины в Брюсселе.

"Если мы хотим поддерживать мир в Европейском союзе, мы должны перейти к экономике и промышленности военного времени в Европе <...>. Мы уже вступили в новую гонку вооружений, осознаем мы это или нет, нравится это нам или нет", - сказал он.

Кулеба добавил, что одной из первоочередных задач является приведение вооружений стран ЕС к единым стандартам.

"Сейчас французские снаряды подходят только к французским орудиям, немецкие - к немецким, польские - к польским", - отметил он.

Кроме того, глава МИД Украины высказался за переход к долгосрочным контрактам и планированию в сфере вооружений, а также за усиление сотрудничества оборонной промышленности Евросоюза и Украины, прежде всего в сфере инвестиций и финансирования производства.

"Наши производственные возможности пока значительно превосходят наши финансовые ресурсы", - отметил он.

Представители России неоднократно указывали, что одной из целей специальной военной операции является демилитаризация Украины, а поставки западного оружия не помешают достижению поставленных задач.