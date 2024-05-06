Трое родственников стали отцами сотен детей в Канаде

Трое мужчин в канадской провинции Квебек из одной семьи стали отцами более 600 детей, сообщил канал CTV News. Они продавали сперму в Сети без контроля канадского Министерства здравоохранения.

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Сначала канал Noovo Info нашел двух доноров, но после первого расследования к журналистам обратилось столько матерей, что им пришлось продолжить поиски. Так был обнаружен третий мужчина, который оказался родственником найденных ранее доноров.

Воспользовавшиеся донорскими услугами женщины обеспокоены огромным количеством сводных сестер и братьев их детей. Кроме того, они могут оказаться носителями редкого наследственного заболевания печени. Его диагностировали у двух доноров.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что устрицы могут улучшить репродуктивную функцию у мужчин, так как повышают фертильность сперматозоидов. По ее словам, это связано с тем, что в данном продукте содержится много цинка. Однако частое употребление в пищу моллюсков может привести к белковому отравлению, предупредила специалист. Вместе с тем диетолог напомнила, что из-за высокого содержания влаги и белка устрицы быстро портятся.