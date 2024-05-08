Больной Карл III отказал принцу Гарри в важной просьбе

Король Великобритании Карл III отказался встретиться со своим младшим сыном принцем Гарри во время его визита в Лондон. Об этом сообщает издание Page Six.

8 мая принц Гарри выступит по случаю 10-летия "Игр непобежденных" в соборе Святого Павла. Информацию о визите герцога Сассекского подтвердил представитель мероприятия.

Стало известно состояние болеющего раком Карла III

При этом Меган Маркл пропустит торжественную церемонию. Инсайдеры говорили, что принц Гарри может увидеться с отцом, если монарх не будет слишком занят. Однако накануне появилась информация, что встреча все-таки не состоится. При этом источники из королевской семьи утверждают, что на самом деле у короля Карла III была возможность пообщаться с младшим сыном.

"Если бы король захотел увидеть Гарри, он бы очень легко нашел время. Вы не можете быть так заняты, чтобы не увидеть своего сына", — заявил близкий друг королевской семьи Хьюго Викерс.

5 февраля пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что у Карла III диагностировали рак. В связи с болезнью монарх временно отложил свои публичные обязанности. Однако 31 марта король принял участие в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Он появился на публике вместе со своей женой.