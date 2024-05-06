Названа дата и место переговоров Армении и Азербайджана

Встреча между главами МИД Армении Араратом Мирзояном и Азербайджана Джейхуном Байрамовым пройдет 10 мая, сообщила пресс-служба армянского министерства иностранных дел. News.ru

«В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями переговоры между главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана будут проведены в Алма-Ате 10 мая 2024 года», - говорится в сообщении. ТАСС

Ранее в МИД Казахстана заявили, что армянская и азербайджанская стороны подтвердили своё участие в переговорах в Алма-Ате. RT на русском