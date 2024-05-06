Сунак признал, что консерваторы могут проиграть выборы в парламент

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак впервые признал, что возглавляемая им Консервативная партия может проиграть на будущих выборах в парламент, по итогам которых победившей политической силе будет поручено сформировать новое правительство. Об этом он заявил в интервью газете The Times, комментируя итоги региональных выборов, состоявшихся 2 мая.

На них консерваторы понесли тяжелые потери, лишившись практически половины мест в различных органах власти - муниципальных, местных и региональных советах. Тори потеряли 474 места из 989, которыми они располагали после выборов 2021 года. Правящая партия смогла сохранить лишь 515 региональных мандатов. Ее обошли не только оппозиционная Лейбористская партия под руководством Кира Стармера (1 158 мест, плюс 186 мандатов), но и партия "Либеральные демократы" (522 места, плюс 104 мандата).

"Эти результаты позволяют предположить, что мы движемся в направлении подвешенного парламента, а крупнейшей партией станут лейбористы", - сказал Сунак.

Так называется ситуация, когда победитель выборов не получает более половины кресел в Палате общин, нижней палате парламенте и вынужден формировать коалиции с другими партиями.

"Кир Стармер, поддержку которому на Даунинг-стрит будет оказывать Шотландская национальная партия, "Либеральные демократы" и "зеленые", стал бы катастрофой для Великобритании", - предположил Сунак, назвав консерваторов "единственной силой, способной выполнять то, что важно людям".

Дата выборов в парламент пока не объявлена, однако велика вероятность, что они состоятся осенью этого года. Ранее, экстраполировав результаты волеизъявления в Англии на всю страну, телеканал Sky News сделал прогноз, что лейбористы наберут на всеобщих выборах 35% голосов, а консерваторы - 26%. Это принесло бы партии Кира Стармера 294 депутатских мандата в 650-местной Палате общин - на 32 меньше, чем нужно для формирования правительства в одиночку, без компромиссов с другими политическими силами.