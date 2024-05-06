Команда Байдена решила сократить количество его выступлений

Предвыборный штаб действующего президента США Джо Байдена принял решение сократить количество его публичных выступлений в рамках избирательной кампании. Об этом рассказал начальник предвыборного штаба главы государства Квентин Фолкс, сообщает FoxNews.

По словам Фолкса, «качество важнее количества» и сокращение выступлений Байдена поможет сделать их более понятными и интересными.

При этом, по данным Politico, президент США Джо Байден и сотрудники его администрации намерены уделять Украине меньше внимания в публичных выступлениях и переориентироваться на экономические проблемы страны, которые волнуют избирателей.

«Теперь, когда Конгресс принял пакет помощи [Украине] это, естественно, не столь важный вопрос», - пояснил изданию один из высокопоставленных чиновников администрации президента.

По мнению штаба, на фоне ограниченности времени предвыборной кампании, Байдену было бы лучше сосредоточиться не на внешней политике, а «представить свою работу по решению проблемы мусорных сборов и созданию рабочих мест».

При этом оппоненты президента США из Республиканской партии сочли идею по сокращению количества выступлений Джо Байдена попыткой его команды скрыть «когнитивный упадок» главы государства.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Главными претендентами на победу являются бывший президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. При этом частые оговорки и рассеянность 81-летнего Байдена усиливают опасения избирателей по поводу его возраста.

В свою очередь проводивший расследование по поводу неправильного обращения Байдена с секретными документами спецпрокурор Роберт Хур описал президента как «благонамеренного пожилого человека с плохой памятью». Хур заявил, что Байден не может вспомнить, когда он был вице-президентом и когда умер его сын Бо.