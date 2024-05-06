Президент Киргизии Жапаров посетит парад Победы в Москве

Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в параде Победы в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Жапаров также примет участие юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 8 мая. В ходе него главы государств заслушают доклады об исполнении стратегических направлений экономической интеграции в Евразии и о реализации главных направлений деятельности ЕАЭС.

Напомним, что участие в праздновании Дня Победы в Москве также примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. После этого он посетит неформальную встречу глав СНГ. Из-за поездки главы государства в Россию памятные мероприятия в Душанбе пройдут 8 мая. Кроме того, 9 мая ожидается визит в российскую столицу президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.

5 мая в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы. Последняя отработка маневров повторила маршрут, по которому будет следовать шествие в День Победы.