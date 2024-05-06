Названо условие участия Папы Римского в конференции по Украине

Папа Римский Франциск готов принять участие в конференции по Украине, которая должна пройти в Швейцарии, при условии того, что там будут присутствовать представители России. Об этом заявил РИА Новости поддерживающий связь с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Накануне президент Швейцарии Виола Амхерд заявила о том, что на мероприятие по Украине приглашен Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию, подчеркнула она.

По данным Севастьянова, сославшегося на личное общение с понтификом, Франциск готов принять участие в конференции, но при одном условии.

«Папа сказал, что поедет на конференцию, только если на нее будет приглашена и Россия», - пояснил он.

Напомним, что конференция по Украине в Швейцарии должна пройти 15-16 июня. Инициатором мероприятия выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Владимира Зеленского. Россия уже заявила, что не будет участвовать в «саммите мира».

ВСС: папа Римский посетит конференцию по Украине только при приглашении России

При этом посол России в Берне Сергей Гармонин обратил внимание на то, что без участия России любые разговоры об урегулировании на Украине «бессмысленны и лишены каких-либо перспектив». По его словам, конференция в нынешнем ее виде «превратится в пиар-акцию», а потраченные на нее деньги швейцарских налогоплательщиков «уйдут впустую».