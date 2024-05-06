France 24: Макрону не удастся заставить Си повлиять на Путина

Аналитики, опрошенные порталом France 24, не верят, что президенту Франции Эммануэлю Макрону удастся убедить главу Китая Си Цзиньпина изменить свой подход к украинскому кризису. По мнению экспертов, Си не будет пытаться повлиять на позицию российского президента Владимира Путина.

Си прибыл в Париж 5 мая в честь 60-летия дипломатических отношений между Францией и Китаем. Это первая поездка Си в ЕС с 2019 года, на этот раз он также посетит Сербию и Венгрию.

В понедельник, 6 мая, в Париже пройдут переговоры с участием Си, на которых также будет присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. После переговоров в Елисейском дворце проведут банкет. 7 мая Макрон и Си отправятся в район французских Пиреней для «менее публичных и более интимных» переговоров.

По данным France 24, главной целью Макрона будет предостеречь Си от поддержки России. Западные чиновники обеспокоены тем, что Москва использует китайские станки для производства вооружений.

Правозащитные группы также призывают Макрона поднять вопрос о правах человека — они обвиняют Китай в несоблюдении прав уйгурского мусульманского меньшинства.

Однако аналитики скептически относятся к идее, что Макрон может заметно повлиять на китайского лидера, «даже несмотря на щедрый прием». Они отметили, что у Сербии и Венгрии, двух других стран, выбранных Си для визита, самые лучшие отношения с Москвой среди европейских государств.

Директор азиатской программы Европейского совета по международным отношениям Янка Эртель заявила, что два основных послания Макрона будут касаться поддержки Китаем военного потенциала России и несоблюдения правил международной торговли.