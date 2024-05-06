Politico рассказала, кто спонсирует студенческие пропалестинские акции

Часть организаторов студенческих пропалестинских акций протеста в США получает финансовую помощь от филантропов, упорно добивающихся переизбрания Джо Байдена. Об этом пишет американское издание Politico.

Ранее в нескольких американских вузах начались массовые акции в поддержку Палестины и против политики США на Ближнем Востоке. Участники митингов призывали прекратить финансовую помощь и поставки вооружений Израилю. Периодически между ними и полицией, а также произраильскими активистами происходили стычки. Уже известно о более чем 1,5 тысяч задержанных.

При этом, по данным издания, некоторые из групп, которые стоят за пропалестинскими демонстрациями, участники которых называют президента США «Джо-геноцидом», получают финансовую помощь от спонсоров, добивающихся переизбрания Байдена.

«Согласно анализу Politico, среди этих доноров — некоторые крупнейшие в кругах демократов имена: Гейтс, Сорос, Рокфеллер и Прицкер», — говорится в статье.

В частности, организаторами акций в Колумбийском университете выступили «Еврейский голос за мир» и IfNotNow. Обе организации получают поддержку из Tides, который финансируется Джорджом Соросом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс. Также Tides в 2022 году получил $300 тысяч от Фонда братьев Рокфеллеров.

Газета обратила внимание на то, что, согласно налоговым декларациям некоммерческих организаций, Tides за последние пять лет выделил почти $500 тысяч организации «Еврейский голос за мир», которая открыто называет себя антисионистской.

При этом несколько других групп, участвующих в пропалестинских протестах, поддерживаются фондом, финансируемым Сьюзен и Ником Прицкерами, наследниками гостиничной империи Hyatt и «сторонниками Байдена и многочисленных демократических кампаний».

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее осудил протесты в поддержку Палестины в США.